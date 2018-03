Serie C, Sudtirol corsaro al Menti. Vicenza battuto 0-1

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Nell'anticipo di Serie C il Sudtirol sbanca il Menti di Vicenza grazia a una rete nel finale del centrale difensivo Sgarbi bravo a sfruttare un'azione da calcio d'angolo per sbloccare una gara equilibrata, anche se non con grandi emozioni. Con questa vittoria gli altoatesini salgono a quota 39, -2 dal secondo posto, mentre i biancorossi restano fermi a quota 31.