Nel prossimo turno di Serie C, tutte le terne impegnate scenderanno in campo con il lutto al braccio per ricordare Riccardo Pelagatti, assistente 32enne scomparso nelle ultime ore. Questo il comunicato dell'AIA: "A causa di una malattia ci ha lasciato a soli 32 anni Riccardo Pelagatti, associato della Sezione di Livorno, assistente arbitrale in forza alla CAN PRO. Il Presidente dell'AIA Marcello Nicchi, di intesa con il Presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio Gabriele Gravina, ha disposto che nel prossimo turno di Campionato tutte le terne impegnate in gare di Serie C, scendano in campo con il lutto al braccio, per commemorare la scomparsa di Riccardo", si legge.