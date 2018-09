Serie C, Trapani corsaro a Vibo. Vincono Sicula Leonzio e Reggina

Si sono giocate alle 18:30 altre gare valide per la seconda giornata di Serie C. Netta vittoria della Sicula Leonzio sul Matera, un 3-0 deciso dai gol di Gomez, Rossetti e Ripa. Alla Reggina basta invece la rete di Sandomenico per aver ragione del Bisceglie. 0-0 tra Potenza e Monopoli, mentre il Trapani si è imposto 2-0 sul campo della Vibonese. Decisivi le reti di Evacuo e Pagliarulo.