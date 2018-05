Serie C, Vicenza e Cuneo si salvano. In D Santarcangelo e Gavorrano

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Si Sono concluse le gare relative ai playout di Serie C. Dopo la retrocessione del Racing Fondi per mano della Paganese, arrivano altri verdetti dalle sfide Santarcangelo-Vicenza e Gavorrano-Cuneo. 1-1 il risultato nella prima gara, che permette comunque al Vicenza di rimanere in Serie C in virtù della vittoria dell’andata. Finisce 0-0, invece, la sfida tra Gavorrano e Cuneo, con gli ospiti che si salvano in virtù dell’1-0 del match d’andata.