Serie C, Virtus Francavilla-Juve Stabia termina 0-0

Termina a reti bianche la prosecuzione di Virtus Francavilla-Juve Stabia, gara valida per la 13^ giornata di ritorno del Girone C sospesa lo scorso 25 marzo per impraticabilità di campo. Un punto a testa quindi per le due contendenti, coi pugliesi che si portano a quota 44, scavalcando il Siracusa appena penalizzato e appaiando la Casertana (su cui sono in vantaggio avendo segnato una rete in più negli scontri diretti). Per i campani invece i punti sono 51, quarto posto confermato e una ulteriore lunghezza acquisita sul duo inseguitore formato da Monopoli e Cosenza.