Serie C, vittoria per il Rende. 0-0 tra Juve Stabia e Catania

Il Corriere di Torino su Kean: "In Nazionale il giovane dei record"

La Stampa: "Blitz di CR7 per stare con il Portogallo"

Il Corriere del Mezzogiorno titola: "Insigne cambia per la Nazionale"

Il Corriere di Verona su Grosso: "Una settimana per rialzare l'Hellas"

Terminano invece 0-0 le altre due sfide in programma, ovvero Viterbese-Casertana, con i laziali che conquistano il primo punto in campionato, e Juve Stabia-Catania.

La capolista Rende mantiene la vetta vincendo per 1-0 nel derby con la Vibonese. Il match winner è Vivacqua.

Si chiudono altre tre gare del Girone C, iniziate alle 18:30.

