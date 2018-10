© foto di Sandro Giordano

Nei due posticipi del Girone A di Serie C vittorie corsare per Olbia e Pisa. I sardi vincono in casa della Carrarese al termine di un match scoppiettante e ricco di gol: ospiti avanti nel primo tempo con la rete di Iotti, coi padroni di casa che ribaltano tutto a inizio ripresa con Caccavallo, autore di una doppietta, prima del pareggio firmato da Ragatzu al 55°. Poco dopo l'ora di gioco è Ceter a portare nuovamente avanti l'Olbia con Tavano che però pareggia i conti otto minuti dopo. La Carrarese trova anche il gol del 4-3 con Maccarone, ma questo viene annullato dall'arbitro così a tre minuti dalla fine l'Olbia può piazzare il colpaccio con la seconda rete di Ragatzu che regala i tre punti ai sardi. Nell'altra sfida invece il Pisa regola il Gozzano con una rete per tempo: De Vitis al 29° e Marconi all'85°.

Carrarese-Olbia 3-4 (49°, 52° Caccavallo, 76° Tavano; 24° Iotti, 55° rig., 87° Ragatzu, 68° Ceter)

Gozzano-Pisa 0-2 (29° De Vitis, 85° Marconi)