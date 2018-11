Sicula L., Bianco: "Bravi nella gestione, ma dovevamo chiuderla prima"

© foto di Federico De Luca

Prima vittoria esterna in campionato per la Sicula Leonzio. E' bastato un gol lampo di Ripa al Torre (30 secondi) per abbattere una Paganese ancora una volta apatica, senza grinta né idee. Gara mai in discussione, e quasi sempre nella mani dei bianconeri nonostante il risultato di misura. Legittima a fine match la soddisfazione del tecnico Paolo Bianco.

L'ANALISI - "Siamo stati bravi e fortunati a sbloccarla subito. Fortunati perché è normale quando segni dopo pochi secondi. Bravi perché siamo stati abili nel saper mettere pressione al portiere, indotto a sbagliare. Abbiamo gestito bene la gara, anche se potevamo chiuderla prima. E' l'unica cosa che posso rimproverare ai miei. Siamo stati poco lucidi e poco cattivi. Sono partite che puoi pareggiare. Avevo grande rispetto della Paganese: ho visto le partite con Juve Stabia, Catania e Bisceglie. Con la Juve Stabia aveva fatto un ottimo primo tempo, prima di prendere due gol in un minuto. Col Catania avrebbe meritato il pari in più occasioni. Col Bisceglie ha condotto la gara e, se non fosse stato espulso Nacci, avrebbe anche potuto portare a casa i tre punti. Per quello avevo chiesto alla mia squadra di essere aggressiva davanti e di non farli ragionare. La Paganese, seppure giovane, sa giocare al calcio e ha un allenatore che le ha dato una identità di gioco".

MARTEDI' LA VITERBESE - "Ora dobbiamo recuperare le forze perché abbiamo speso tanto. E ovviamente proveremo a fare risultato anche a Viterbo. Ho la fortuna di aver recuperato qualche infortunato come Gomez. De Rossi e Cozza. Rossetti lo abbiamo solo dalla settimana scorsa, e perderemo Laezza per squalifica. Sono giocatori che hanno bisogno di minutaggio, ma valuteremo tutto nelle prossime ore".

RIPA ALA DESTRA - "Questo sta all'intelligenza e all'esperienza dei calciatori. Quando un suo compagno cambiava posizione, lui andava ad occupare quella lasciata vuota. Abbiamo bisogno di giocatori come Ripa, che durante la gara fanno movimento senza che un allenatore gli dia indicazioni".

SU FORMAT E RIPESCAGGI - "Dover rigiocare martedì sera è assurdo. Ma ciò è solo colpa della Viterbese. Dovevamo giocare la prima lì, proprio di martedì. E solo la domenica alle 11 sapemmo che non si andava più a Viterbo. Purtroppo gli è stato permesso. E parliamo di un campionato, meglio definibile come torneo, iniziato senza conoscerne il regolamento. Non conosciamo il numero delle promozioni e delle retrocessioni. Forse è la prima volta che accade nella storia dello sport".