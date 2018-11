Sicula Leonzio, Bianco: "Doccia fredda arrivata per colpa nostra"

© foto di Uff. Stampa Sicula Leonzio

Seconda sconfitta consecutiva per la Sicula Leonzio, caduta questo pomeriggio in quel di Monopoli. Questo il pensiero di mister Paolo Bianco a Canale85, così come riportato da tuttocalciopuglia.com: "La doccia fredda è arrivata per colpa nostra, non siamo stati bravi a seguire Donnarumma e la sua azione. Potevamo raddoppiare su calcio d'angolo e invece nulla. Dopo l'1-1 la squadra ha reagito. Peccato aver mandato tutto a monte, potevamo fare di più. Ci abbiamo messo del nostro in tutto questo".