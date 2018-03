Sicula Leonzio, Diana: "Siamo ambiziosi, vogliamo qualcosa in più"

© foto di Federico De Luca

Il tecnico della Sicula Leonzio Aimo Diana ha presentato ai microfoni del sito ufficiale del club la sfida di domani con la Fidelis Andria, valida per la trentaduesima giornata del girone C: "Affrontiamo una squadra che ha recentemente ottenuto risultati importanti quali la vittoria di Pagani, i tre punti con il Catanzaro e il pareggio a Lecce. Troveremo una squadra in salute e in crescita, stimolata dal proprio pubblico e obbligata, per la classifica che fronteggiano, al miglior risultato. Il clima che si respira nello spogliatoio è buono ma lo era anche quando avevamo 15 punti ed eravamo pienamente nei playout. Siamo ambiziosi e vogliamo provare a fare qualcosina in più. Al netto della stanchezza, delle partite disputate nell’arco di pochi giorni e della trasferta, la squadra scenderà in campo per un unico obiettivo”.