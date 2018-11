Sicula Leonzio, Esposito: “Che amarezza, ci siamo fatti gol da soli”

© foto di Federico De Luca

Mirko Esposito, giocatore della Sicula Leonzio, è rammaricato per la sconfitta contro il Rende. “C’è amarezza per non aver dato continuità in casa ai buoni risultati precedenti - dice il giocatore, nella conferenza stampa post gara -. Dopo tre vittorie, quando hai il match point in casa speri di poter ottenere la vittoria. Il Rende è una buona squadra, ma ci siamo fatti gol da soli. Potevamo essere più incisivi negli ultimi 15’. Loro sono stati più bravo di noi e gli vanno fatti i complimenti. Noi affrontiamo ogni partita per vincerla: singolarmente siamo forti, la squadra è viva”, riporta TuttoC.com.