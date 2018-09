Sicula Leonzio, il DS Mignemi: "Doumbia non era convinto di venire"

© foto di Uff. Stampa Sicula Leonzio

Il direttore sportivo della Sicula Leonzio Davide Mignemi si dice soddisfatto della campagna di rafforzamento condotta dal club bianconero: "La squadra è al completo - ha dichiarato a La Gazzetta dello Sport - e in precampionato già avevamo fatto bene. Avevamo puntato su Doumbia ma non era convinto e abbiamo desistito". Della rosa non farà parte Pietro Arcidiacono che non rientra nei piani societari e sarà escluso dalla lista. Per lui resta aperta la possibilità di trovare una sistemazione in Serie D.