Sicula Leonzio, Leonardi: "Il prossimo anno la vera vittoria sarà iscrivere le squadre"

Il presidente della Sicula Leonzio Giuseppe Leonardi ha parlato a Sportitalia della situazione in casa siciliana facendo il punto sul campionato disputato fino allo stop: “Ci aspettavamo un altro tipo di campionato nel girone d'andata, mentre in quello di ritorno siamo stati secondi solo al Bari per punti raccolti. Questo perché abbiamo cambiato tantissimo durante il mercato di riparazione facendo 25 operazioni. - continua Leonardi come riporta Tuttoc.com - Ho preso questa squadra sette anni fa, abbiamo vissuto campionati dominati, come quello della D vinto già a febbraio, e altri molto più sofferti. Stavamo e stiamo lavorando per il futuro, cerchiamo di fare le cose fatte per bene. Siamo una piccola realtà ma vogliamo fare le cose per bene. Mercato? Il nome non fa la categoria, l'esperienza sì. L'anno prossimo la vera vittoria sarà iscrivere le squadre".