Serie C, la scadenza per l'iscrizione al campionato 2020-21 si avvicina: la situazione

Può iniziare il countdown per l'iscrizione al campionato di Serie C 2020-21. Perché tra soli cinque giorni scadrà il termine per presentare le domande atte a ottenere l'ok per la partecipazione alla stagione ventura.

Ma dei 60 club che avrebbero diritto alla domanda, alcuni rischiano di saltare. Anzi, uno è già saltato: fresco di vittoria al campionato di D, il Campodarsego ha infatti rinunciato al professionismo - persino dopo il cambio di ragione sociale, passaggio essenziale per procedere con la presentazione della domanda di iscrizione - perché il presidente Daniele Pagin ha ritenuto eccessivi i costi da sostenere .

I problemi, però arrivano anche dalle retrocesse dalla B: già certe della terza serie Livorno e Trapani (per disputare i playout dovrebbero segnare 14 reti nel match odierno contro il Crotone), con i labronici che attendono solo il passaggio del club, mentre per i siciliani la situazione è più complessa. Negli ultimi due anni, dopo l'addio di Vittorio Morace, si sono succeduti 4 presidenti e tre proprietà, con le ultime due, Fm Service e Alivision ancora in guerra legale per dei mancati pagamenti riguardanti la cessione dai primi ai secondi. Mancati pagamenti che hanno riguardato anche i dipendenti, giunti poi alla messa mora in del club: per i granata sono stati fatali i due punti di penalizzazione inflitti proprio per il non adempimento agli obblighi economici, ma adesso è attesa una sentenza che potrebbe ribaltare la situazione.

Per le formazioni invece già in C nella stagione 2019-2020, giorni di alacre lavoro per Arezzo e Robur Siena, che prima di presentare la domanda di iscrizione vogliono cercare di cedere le quote del club: trattative in fase avanzata, ma ci sono molto interrogativi sul futuro delle due compagini toscane. Notizia odierna, invece, quella legata al Teramo: patron Franco Iachini, a seguito delle problematiche legate alla concessione dello stadio, potrebbe non iscrivere la squadra . Stessa sorte che potrebbe toccare alla Sicula Leonzio, con patron Giuseppe Leonardi che pare abbia rifiutato anche proposte per la cessione del club; mancano invece gli acquirenti al Potenza, consegnato da Salvatore Caiata alla Regione Basilicata . Diverso il discorso legato a Picerno e Bitonto, sotto inchiesta per una presunta combine relativa alla stagione 2018-2019.

Non ci sarà una moria di club, quello no. Ma chi è retrocesso può sperare.