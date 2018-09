Sicula Leonzio, poker in amichevole contro l'Igea Virtus. Brilla Maza

Fonte: TuttoC.com

Poker di reti per la Sicula Leonzio nell'allenamento congiunto, disputato ieri a Lentini, contro l'Igea Virtus, formazione militante nel campionato di Serie D. In evidenza lo spagnolo Maza, autore di una doppietta. A bersaglio sono andati anche Rossetti e Ripa. Buone indicazioni per il tecnico bianconero Bianco in vista dell'esordio in campionato.