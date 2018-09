Catania, Biagianti non ha dubbi: "Meritiamo la Serie B"

Reggina, Praticò: "In C spese sproporzionate, le follie le lasciamo ad altri"

Brienza ancora a Bari: "Partiamo dalla polvere per tornare in paradiso"

Bisceglie, rinforzo in difesa: ha firmato Maccarrone

Catanzaro, annullata presentazione squadra: "La C può partire sabato"

Lucchese, idea Giovanni Tomi per la fascia

Sicula Leonzio, sorpasso al Delta Porto Tolle per Gomez

Ternana, per l'attacco spunta Gilardino in caso di B

Sicula Leonzio, contratto annuale per Juanito Gomez

Dg Pistoiese: "Attesa snervante, a rimetterci chi non c'entra nulla"

Pres. Casertana: "Seccato da chi ci fa i conti in tasca"

Ternana al lavoro sul colpo in attacco in caso di B: piace Marilungo

Altre notizie Serie C

Possibile colpo in arrivo per la Sicula Leonzio. Secondo quanto riporta il quotidiano La Sicilia , il club avrebbe ottenuto il sì da Juanito Gomez . L'esperto attaccante argentino era inizialmente orientato ad accettare la proposta del Delta Porto Tolle ma pare che i siciliani siano riusciti a convincerlo con il bel progetto targato patron Leonardi.

