Dopo le dimissioni di Paolo Bianco, la Sicula Leonzio è alla ricerca del nuovo allenatore, visto che quest'oggi - in occasione del 4-0 patito al 'Menti' ad opera della Juve Stabia - è stato Pierpaolo Alderisi, tecnico della formazione Berretti, a guidare i bianconeri temporaneamente. Sugli spalti dell'impianto stabiese erano presenti anche Vincenzo Torrente e Carmine Gautieri, secondo quanto riportano i colleghi di AlfredoPedulla.com, entrambi in corsa per la panchina. Nelle prossime ore sono attesi sviluppi.