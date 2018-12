Sicula Leonzio, Torrente si presenta: “Basta una scintilla per rialzarsi"

© foto di Dario Fico/TuttoSalernitana.com

Nella giornata di oggi il neo tecnico della Sicula Leonzio Vincenzo Torrente si è presentato a stampa e tifosi analizzando la sfida contro il Catania in programma domani: “Ringrazio la società per la fiducia che spero di ripagare. Arrivo con tanto entusiasmo e motivazione perché voglio far crescere questa realtà e rilanciarmi. Nonostante le difficoltà questa squadra ha valori e necessita di una scintilla per ripartire, già dalla gara di domani contro il Catania. È un derby, sono certo che i miei giocatori daranno il massimo per la maglia e per i nostri tifosi, sono le classiche partite che si preparano da sole, se non si ha qualcosa di speciale dentro in queste occasioni è inutile fare questo lavoro. - continua Torrente come riporta Tuttoc.com - Similitudini con la mia esperienza a Gubbio? Qui ho trovato una società seria, così come in Umbria. Col lavoro e con la programmazione si possono fare ottime cose. Il girone C? E' quello più difficile, sul piano ambientale e qualitativo. Juanito Gomez? L'ho già allenato, è un giocatore molto forte, con me ha fatto cose straordinarie. Fisicamente l'ho trovato bene, io l'ho reinventato come punta centrale, è stata la svolta della sua carriera, ma è stato anche merito suo. Deve ritrovare le sue giocate, ma per far ciò serve che la squadra cresca".