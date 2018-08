Siena, D'Ambrosio: "Sono state calpestate dignità e professionalità"

Intervenuto in conferenza stampa, il capitano del Siena Dario D'Ambrosio si è pronunciato sui ripescaggi in B: "Vorrei dire ai miei colleghi calciatori che la professionalità e la dignità sono state calpestate in questi giorni e questo non possiamo permettercelo. Le regole devono essere cambiate nella giusta maniera: non ci si sveglia la mattina modificandole a proprio piacimento. Ci viene chiesto di essere onesti, di basarci sul fair play. Non possono chiederci di andare in campo con magliette che dicono di rispettare le regole se poi chi deve far rispettare le regole non le rispetta".