E' giornata di assemblea quest'oggi a Firenze, nella sede della Lega Pro. Ed è da lì che giungono le parole di Anna Durio, presidente della Robur Siena, intercettata dai microfoni di TuttoC.com: "Spero e auspico cose positive perché questa estate si è toccato il fondo. Auspico che ci siano delle riforme e che possiamo far sentire la nostra voce, di modo che queste cose non succedano più e non parlo a livello personale ma generale. Spero si possa cambiare qualcosa".

Venendo al campo, dopo un inizio difficoltoso, la squadra sta trovando continuità e ieri ha fatto un risultato importante nel derby di Carrara.

"Ieri è stato importantissimo, i ragazzi hanno giocato bene, il percorso di crescita sta procedendo bene e ne sono molto contenta".

In vista di gennaio ci saranno priorità sul mercato o cercherete di recuperare gli infortunati?

"Non me ne occupo, mi dicono solo a cose fatte. Ma gli infortunati dovrebbero rientrare presto".