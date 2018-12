Siena, Federico: "Vogliamo alzare l'asticella in campo e fuori"

Fonte: TuttoC.com

Vincenzo Federico, direttore del ufficio marketing e comunicazione della Robur Siena, è stato assoluto protagonista dell'evento denominato “Christmas Business Network 2018” e giunto alla sua terza edizione. Un'occasione nella quale i vertici della società bianconera e i vari rappresentati degli sponsor affiliati alla società toscana hanno avuto modo d'incontrarsi e scambiarsi gli auguri in vista delle festività natalizie. Ospite dei nostri microfoni è stato lo stesso dirigente, il quale ha raccontato sensazioni e considerazioni inerenti al campo e non.

Ripartiti con l'avvento societario della famiglia Durio-Trani state cercando di riprendervi parte della vostra storia e dell'orgoglio di questa città svolgendo un ottimo lavoro anche dal punto di vista dell'immagine.

“La famiglia Durio-Trani si è posta come uno dei primi obiettivi la ripresa del brand e sono molto lusingato abbiano scelto me per questo compito. Come ufficio marketing e comunicazione ci stiamo impegnando nell'alzare l'asticella sia da un punto di vista comunicativo che di brand marketing e ne stiamo dando prova con tramite quest'evento arrivato alla sua terza edizione consecutiva”.

In cosa consiste nello specifico il vostro lavoro?

“L'ufficio marketing si occupa prima di tutto della ricerca degli sponsor, creando un filo diretto tra la società e le aziende. Gestiamo inoltre l'accoglienza allo stadio, la cura delle varie aree e l'organizzazione degli eventuali eventi”.

Passiamo al campo. Cancellata la sconfitta di Arzachena e messo in archivio il rinvio contro l'Olbia si cercherà adesso di mettere in campo nei prossimi impegni quanto di buono visto contro l'Albissola.

“L'alzamento delle asticella è importante non soltanto, come dicevo, sotto l'aspetto legato al marketing e alla comunicazione ma anche al campo. Credo che a gennaio, una volta recuperati i vari infortunati, venire a vincere in casa nostra non sarà semplice per nessuno. Ritengo inoltre che i direttori Vaira e Dolci abbiano fatto un buon lavoro allestendo una squadra all'altezza di questa piazza”.

Sebbene la Serie A è assente da tempo qui a Siena ritiene si possa ancora definire quello dell'Artemio Franchi un campo ostico per l'avversario e che può dare una marcia in più all'undici bianconero?

“Certo. La dimostrazione è stata sempre data dai tifosi tramite la loro presenza e i'incitamento perpetuato fino all'ultimo minuto che si ha modo di vedere in ogni partita”.