Siena, intervento al menisco per Belmonte: un mese di stop

© foto di Federico De Luca

Trenta giorni di stop per Nicola Belmonte. Il difensore della Robur Siena, come riportato dal sito ufficiale bianconero, si è sottoposto oggi ad intervento in artroscopia al menisco esterno del ginocchio destro. Il giocatore tornerà quindi a disposizione di mister Mignani per la ripresa del torneo a fine gennaio.