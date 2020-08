Siena, l'assessore Benini: "Prendo atto della non iscrizione. Da domani si riparte"

Paolo Benini, assessore allo sport di Siena, sui social ha commentato la notizia della mancata iscrizione della Robur al prossimo campionato di Serie C: "Prendo atto della non iscrizione. Non sono interessato ai processi e ai colpevoli. È un dato e un colpevole non serve a molto. Certo se oggi non ti iscrivi, la storia non è iniziata ieri, ma molto prima e l'epilogo non è la storia ma la fine della storia. Adesso è già successo e sto pensando a domani, a ripartire per una nuova avventura. Quello che è accaduto, se ben usato, sarà un vantaggio e ciò che nascerà dovrà avere caratteristiche imprescindibili: novità, trasparenza, disciplina. Mi perdonerete la presunzione ma penso di sapere sull’argomento".