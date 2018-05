Siena, Mignani: "Felice del rinnovo. Chiudiamo in bellezza la stagione"

© foto di Sandro Giordano/Olbia Calcio

Dopo aver trovato l'accordo per il rinnovo di contratto con la Robur Siena il tecnico Michele Mignani ha parlato in conferenza stampa commentando la firma sul contratto: “È scontato il ringraziamento da parte mia nei confronti della società che ci ha riconfermato la fiducia, concedendoci la possibilità di chiudere, possibilmente in bellezza, questa stagione e ripartire poi per il prossimo campionato. - continua Mignani come riporta il sito del club toscano - Mi sono trovato benissimo con la proprietà e i dirigenti, un allenatore non può che essere fortunato a lavorare in un contesto di questo genere perché ha la libertà di poter fare quello che meglio crede, e non è scontato. Sono molto felice per il rinnovo del contratto, spero davvero che ci si possa togliere delle grandissime soddisfazioni”.