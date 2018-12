Simoncelli, affidabilità e concretezza al servizio del Rimini

© foto di Luigi Putignano/TuttoLegaPro.com

Nel Rimini, prima con Luca Righetti e poi con Leonardo Acori, c’è un calciatore che non ha mai perso il posto – solo due gare saltate a causa di un infortunio – passando da centrocampista destro a esterno d’attacco nelle ultime giornate. Si tratta di Daniele Simoncelli giocatore d’esperienza e punto di riferimento nello spogliatoio biancorosso in un anno che deve essere di assestamento in Serie C. Un giocatore concreto e affidabile che ha collezionato 15 presenze fra campionato (13) e coppa (2) trovando nell’ultimo turno il gol del momentaneo 1-0 che ha aperto le porte a un’importante vittoria contro l’Albinoleffe in uno scontro diretto per la salvezza che ha permesso ai romagnoli di salire a quota 18, tre punti sopra la zona play out.