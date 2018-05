Sindaco Bassano: "Incontrato Rosso, priorità preservare identità club"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

È stato anticipato e si è già svolto l'incontro tra Renzo Rosso, patron del Bassano, ed il sindaco della cittadina veneta, Riccardo Poletto. Lo stesso amministratore, in una nota, ha dichiarato: “Si è trattato di un incontro molto cordiale e franco. Avevo appreso poco prima che il tribunale aveva scelto di dare tempo fino al prossimo 28 maggio per la presentazione di offerte per l’acquisizione del Vicenza e abbiamo parlato a lungo dei vari scenari che potenzialmente potranno presentarsi. In particolare ci siamo soffermati sull'esigenza di salvaguardare identità, storia e attività del Bassano Calcio. Ho trovato, da parte di Renzo Rosso, un atteggiamento molto disponibile e propositivo. Giovedì incontrerò anche le rappresentanze delle tifoserie per ascoltare i loro punti di vista e le loro preoccupazioni”.