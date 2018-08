Siracusa, in arrivo due esterni offensivi

Il Torino prova a completare la squadra, quando al termine del mercato mancano poco più di ventiquattro ore. L'ultimo innesto per i granata si chiama Ola Aina e fa l'esterno di difesa: dopo gli addii di Molinaro e Barreca, era lecito attendersi un investimento sulle corsie esterne...

Ranieri a La Stampa: "Serie A, non solo CR7. Inter l'anti-Juventus"

L'Equipe: "Tentazione inglese per Zidane: c'è il Manchester United"

Barça, Mundo Deportivo: "Gamper per lasciare tutti a bocca aperta"

Atletico Madrid campione, Marca titola: "In grande stile"

As celebra l'Atletico Madrid: "Terza Supercoppa per i rojiblancos"

Gazzetta: "Senza CR7 non è più il Real, Diego Costa esalta l'Atletico"

Tuttojuve.com: "Allegri e le indicazioni per sabato"

Sport in prima pagina: "Il Real Madrid di Lopetegui umiliato in finale"

Firenzeviola.it sul mercato: "Fiorentina, per gli esuberi non c'è fretta"

De Bruyne in stampelle, il Mirror titola: "KDB ko"

Fcinternews.it: "Modric, ultimo tentativo. Agenti spingono per l'Inter"

Lalaziosiamonoi.it: "Lazio, ultime ore utili per piazzare gli esuberi"

Ospina-Napoli, As Colombia: "Anche lui tra i portieri di Ancelotti"

Real, Bernabeu Digital: "Lopetegui ko in finale, mai accaduto con Zidane"

Tegola Man City, il Daily Star: "De Bruyne out almeno quattro mesi"

Ospina-Napoli, Tuttonapoli ipotizza: "Già in campo contro la Lazio"

Possibile doppio arrivo in casa Siracusa , almeno stando a quanto riferito da La Gazzetta dello Sport . Nella giornata di domani, dovrebbero approdare in Sicilia glie esterni offensivi Francesco Celeste e Jeroen Lumu .

Invio richiesta in corso...

Calciomercato di Serie A in chiusura: qual è il vostro flop tra le big?

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy