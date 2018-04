Siracusa, Iodice: "Deferimento? Abbiamo già scontato 4 punti"

© foto di Emanuele Taccardi/TuttoMatera.com

Il direttore generale del Siracusa Pino Iodice ha commentato il deferimento arrivato nella giornata di oggi nei confronti del club siciliano: "In relazione al deferimento comunicato oggi dalla Federazione intendo precisare che si tratta di una vicenda relativa al bimestre settembre-ottobre per la quale abbiamo già scontato la penalizzazione di 4 punti, due dei quali per il mancato pagamento degli stipendi circostanza sulla quale pende il nostro ricorso che mira alla cancellazione di questa porzione di penalizzazione. Pur tra le mille difficoltà che ci troviamo ad affrontare nella gestione di una squadra di Lega Pro, che come tutti sanno è estremamente dispendiosa, la società si sta adoperando in ogni modo per fronteggiare questa situazione. - continua Iodice come riporta TuttoC.com - Voglio ricordare che proprio in questi giorni il presidente Cutrufo ha cancellato con determinazione la parola “fallimento” dal nostro vocabolario e sono sicuro che i nostri tifosi con l'incondizionato amore che hanno per la maglia azzurra continueranno a sostenerci anche in un momento così delicato”.