Siracusa, Laneri: "Puntelleremo la rosa, ma senza fare rivoluzioni"

Antonello Laneri, direttore sportivo del Siracusa, intervistato da Goalsicilia.it ha parlato del mercato spiegando che non vi saranno rivoluzioni a gennaio anche se il club interverrà sul mercato: “La nostra lista over è piena e quindi in questo momento, nonostante le voci, non possiamo prendere nessuno. Ma a gennaio faremo qualcosa senza però rivoluzionare la rosa. C’è un nuovo allenatore da un paio di settimane, ha delle esigenze e puntelleremo la squadra per soddisfare le sue richieste, senza però smantellare tutto. Dobbiamo operare sul mercato con oculatezza per prendere i giocatori che servono. - continua Laneri – Ora fare nomi è inutile, a noi può pure piacere Cristiano Ronaldo, ma poi bisogna vedere se la Juve lo cede o meno”.