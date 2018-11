Siracusa, nel mirino Franco e il ritorno di Scardina

Sembrano essere già cominciati i contatti del Siracusa, nella persona del direttore sportivo Antonello Laneri, per far partire il rafforzamento dell'organico aretuseo: secondo quanto riportano i colleghi de Il Giornale di Siracusa nel mirino ci sarebbero l'esperto difensore Michele Franco (classe 1985), svincolato dopo l'esperienza al Livorno, e il ritorno in attacco di Filippo Scardina (classe 1992). Per la porta sempre caldo il nome già circolato di Riccardo D'Alessandro (classe 1996), anche per lui si tratterebbe di un ritorno in azzurro.