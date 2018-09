Siracusa, Pagana sicuro: "Possiamo andare lontano"

Fonte: TuttoC.com

© foto di Image Sport/TuttoLegaPro.com

Col pareggio (3-3) contro la Reggina, il Siracusa si qualifica per il turno successivo di Coppa Italia."Abbiamo rovinato tutto nel finale, dopo avere ribaltato il risultato e consolidato la qualificazione - ha dichiarato dopo il 90esimo il tecnico azzurro Peppe Pagana, come riporta il Quotidiano del Sud - la vittoria sarebbe stata meritata, dobbiamo fare tesoro di certi errori. Dobbiamo continuare a lavorare senza alzare la cresta. Il risultato di oggi ci deve inorgoglire, ma anche fare riflettere sugli errori commessi. Nel primo tempo ha fatto meglio la Reggina pressando alto. Ci ha messo in difficoltà ma noi non siamo al top della condizione. Dobbiamo stare attenti al contropiede, quando ci distendiamo rischiamo di subire la reazione avversaria. Abbiamo sfiorato più volte il gol e siamo andati sul 3-1 a tre minuti dalla fine. Abbiamo cambiato atteggiamento tattico ed è andata meglio. La reazione non ci ha premiati con la vittoria. Abbiamo calciatori duttili che ci consentono di cambiare modulo di gioco, questa è una ricchezza per la squadra. E’ un organico che può dare tanto, se lavora senza grilli per la testa, può andare lontano".