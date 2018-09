Siracusa, Pagana: "Sono fiducioso, abbiamo lavorato tanto e bene"

© foto di Image Sport/TuttoLegaPro.com

In vista del match contro la Juve Stabia, il tecnico del Siracusa Giuseppe Pagana ha parlato in conferenza stampa: "Sono fiducioso, abbiamo lavorato tanto e, secondo il mio modesto parere, lo abbiamo fatto bene. Tutti gli avversari vanno rispettati, ovviamente anche la Juve Stabia, ma nessuno temuto. Noi siamo il Siracusa e da questo punto di vista non possiamo temere nessuno. Sarà il campo a dirci se abbiamo fatto bene, speriamo di sì. Mi auguro di vedere sul terreno di gioco una battaglia sportiva e fuori una festa. Il calcio deve regalare emozioni e mi fa piacere che la prima gara sia proprio contro le Vespe, il gemellaggio ci permetterà di festeggiare tutti insieme fuori dal campo l'inizio del torneo".