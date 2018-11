Siracusa, Pazienza: "Pensavamo di portare a casa almeno un punto"

Fonte: TuttoC.com

© foto di Federico De Luca

Sconfitta sul campo del Matera per il Siracusa di Michele Pazienza. Al termine dell'incontro l'allenatore dei siciliani è intervenuto in conferenza stampa. Queste le sue dichiarazioni: “Dopo il gol di Catania pensavamo di portare a casa almeno un punto, ma non è stato così. Aldilà di questo la mia squadra ha tenuto bene il campo per buona parte della gara. Dobbiamo lavorare ancora di più, soprattutto sulle seconde palle perché in questo campionato fa la differenza. A noi oggi è mancato questo, siamo arrivati sempre in ritardo. Col passare del tempo si hanno delle difficoltà e si concedono delle occasioni agli avversari. Vazquez sottotono? Lotta e si sacrifica molto per la squadra, probabilmente deve imparare a tenere meglio la posizione e ad abbassarsi meno, altrimenti arriva poco lucido negli ultimi venti metri. Il mio attaccante in quella della zona del campo deve essere determinante. Il Matera è una squadra compatta, tosta, sicuramente di categoria. Sono abituati a lottare nelle difficoltà e a recuperare tantissimi palloni, oltre che a saper leggere le traiettorie, questo alla lunga ti dà dei vantaggi. Lavoreremo anche noi su queste situazioni che oggi, purtroppo, abbiamo dato totalmente al controllo avversario".