Siracusa, permanenza quasi certa per Altobelli

© foto di Giuseppe Scialla

Il Siracusa lavora per blindare quella che è stata la difesa meno battuta del girone C, con appena 29 reti al passivo. Come riporta La Gazzetta dello Sport potrebbe salutare Parisi, in procinto di passare al Livorno e non mancano richieste per Liotti, Turati e Daffara. E' destinato a rimanere Mattia Altobelli, approdato in Sicilia durante la sessione invernale di calciomercato dal Teramo, con la formula del prestito.