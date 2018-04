Siracusa, sei turni di squalifica a Daffara, Mancino e Sandomenico

Fonte: TuttoC.com

© foto di Image Sport/TuttoLegaPro.com

Costano caro alcuni illeciti amministrativi per il Siracusa. Il club siciliano è stato penalizzato di un punto, il presidente Gaetano Cutrufo e il direttore generale Pino Iodice sono stati inibiti per sei mesi. Il Tribunale Federale Nazionale ha inoltre comminato sei turni di squalifica per tre giocatori: Manuel Daffara, Nicola Mancino e Salvatore Sandomenico, quest'ultimo passato a gennaio in prestito al Teramo.

Il TFN ha infatti dimostrato che è stato violato il Codice di Giustizia Sportiva, art. 8, comma 1: "Costituiscono illecito amministrativo la mancata produzione, l’alterazione o la falsificazione materiale o ideologica, anche parziale, dei documenti richiesti dagli Organi della giustizia sportiva, dalla Co.Vi.So.C. e dagli altri organi di controllo della FIGC, nonché dagli organismi competenti in relazione al rilascio delle licenze UEFA e FIGC, ovvero il fornire informazioni mendaci, reticenti o parziali”.