Siracusa, si decide sul futuro di Pagana

La sconfitta contro il Benevento non dovrebbe costare la panchina a Cristiano Lucarelli. Il Livorno sembra orientato a proseguire con il suo allenatore, almeno fino alla prossima partita contro l’Ascoli che in caso di esito negativo potrebbe davvero aprire ad altri scenari. Nessun...

QS su Barça-Inter: "Ninja ko. Lautaro si scalda per il Camp Nou"

Il Corriere dello Sport in prima: "La Roma ha una fame da lupa"

Il Messaggero: "Roma, il bivio per l'Europa"

L'Unione Sarda in prima: "Super Pavoletti esalta il Cagliari"

Corriere della Sera su Donnarumma: "Un guaio in più". Ma Zoff è con lui

Nonostante le rassicurazioni dell'amministratore delegato del Siracusa Santangelo, dopo la sconfitta interna con il Potenza, il futuro di Giuseppe Pagana sarebbe in bilico. Come riporta La Gazzetta dello Sport nella serata di ieri c'è stato un incontro con il presidente Alì ed il Dg Laneri. L'avventura del tecnico ennese, contestato dalla tifoseria, sembra arrivata al capolinea. Oggi verrà presa una decisione definitiva.

Invio richiesta in corso...

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy