Sogliano: "Padova club top. Passato? Stimo Zamparini, e la A avrebbe salvato Giancaspro"

In un'intervista rilasciata a padovasport.tv, il Ds del Padova Sean Sogliano ha ripercorso la sua carriera: "Dopo che perdemmo i playoff, sentivo che la mia esperienza di sette anni al Varese era terminata, Zamparini mi volle a tutti i costi a Palermo: è una persona che per certi versi ammiro, ha personalità, prende posizioni, mi stima. E io a lui non posso dir nulla, anche se ho faticato a condividere certe sue scelte. Giancaspro merita invece un discorso a parte: a Bari sono stato due anni, è una piazza incredibile, la città vive di calcio e la tifoseria è numerossima, nonostante un territorio che ha tante problematiche. Ma meritano la A. La penalità presa ai playoff cambiò tutto il decorso degli spareggi per la A, non avevamo più due risultati su tre, e il 2-2 ci fece andare a casa. La Serie A, per altro, sarebbe stata la salvezza del club. Padova? L’importante è che i padovani capiscano che la società è fatta da persone serie”.