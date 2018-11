"Sono il Signor Wolf... Risolvo problemi". Ancora Stefano Sottili a Viterbo

© foto di Area Comunicazione AS Viterbese Castrens

Sono bastati 180', i primi della stagione, alla dirigenza della Viterbese per capire che serviva cambiare. Due sconfitte, quelle dei laziali contro Rieti e Sicula Leonzio fra le mura amiche, per convincere il presidente Camilli ad un correttivo. Ecco allora che al "capezzale" della Viterbese arriva, o per meglio dire, ritorna Stefano Sottili. Il tecnico toscano fu, infatti, scelto anche lo scorso anno per raddrizzare le sorti del club laziale dopo un avvio claudicante con Bertotto, prima e Nofri Onofri, poi, centrando in pieno gli obiettivi.

A volte, però, anche i risultati non bastano (con una media di quasi 2 punti a partita) e anche per l'ex Bassano arrivò l'esonero. Un allontanamento che, però, è durato appena due settimane con l'interregno di Giuliano Giannichedda. Ripresa la guida della squadra Sottili non ha solo centrato la zona playoff, ma ha anche la finale della Coppa Italia di Serie C poi persa contro l'Alessandria.

Per questo motivo e visti i problemi mostrati in queste prime battute dalla Viterbese, la dirigenza ha deciso di puntare sulle certezze. Sulle qualità di un tecnico navigato come Sottili. Un uomo che risolve i problemi. Come Mr Wolf di Pulp Fiction. Solo in versione calcistica.