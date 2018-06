Sorpresa Carrarese: via al pre-ritiro. Baldini: "Troppi 45gg di stop"

E' ufficialmente iniziata la stagione 2018/2019 della Carrarese di Silvio Baldini. Il tecnico dei toscani ha infatti deciso di dare il via ad un pre-ritiro di una settimana per la sua squadra: "Da quando abbiamo smesso, fino a luglio – spiega Silvio Baldini a La Gazzetta dello Sport – ci sarebbe stato più di un mese di stop. Secondo me 45 giorni di pausa sarebbero stati troppi. Concedere una sosta così lunga equivale a buttare via un anno di lavoro. Abbiamo lavorato per tutta la stagione in un certo modo. Ci siamo trovati bene e cerchiamo di non sciupare tutto quello che di buono abbiamo fatto. Per questo abbiamo deciso di far venire i ragazzi, controllare il peso e allenarli per non farli arrugginire. La presenza dei giocatori in prestito (Borra, Vitturini, Tentoni, Piscopo e Vassallo)? Sono venuti con noi perché il d.g. Gianluca Berti è convinto che riusciremo a tenerli e, quindi, li abbiamo convocati. C’è la parola che questi ragazzi dovrebbero rimanere, anche se nel calcio può succedere di tutto. In ogni caso questo lavoro male non fa, anche se dovessero andare a giocare da un’altra parte".