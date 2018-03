Sottil: "Livorno, sono deluso. Esonerato virtualmente in vetta"

Andrea Sottil, ex allenatore del Livorno, intervistato da SportItalia ha parlato dell'esonero dalla panchina amaranto, arrivato alla vigilia dell'attesa sfida con la Robur Siena: "Sono molto rammaricato e dispiaciuto, ero carico per affrontare questa gara suggestiva e importante. Ero sicuro che, con i miei ragazzi, l'avremmo fatta nostra e li avremmo scavalcati. Questo percorso si è interrotto e mi è dispiaciuto perché avevamo fatto un ottimo lavoro, noi dello staff, i giocatori, Facci e il direttore generale. Eravamo in linea con i nostro obiettivi. Accettare un esonero con questa posizione di classifica è difficile, ma questa è stata la decisione del club. Più arrabbiato o deluso? Più deluso, nessuno mi ha chiesto di vincere il campionato con 10 punti di vantaggio e neanche con cinque. Mi è stato chiesto di creare una squadra competitiva che valorizzasse i giovani, vedi Mendes, Gasbarro. E poi tentare di vincere il campionato. Fino alla sosta è stata una cavalcata nella quale forse abbiamo abituato un po' bene l'ambiente, con un'unica sconfitta di Pisa che tutti hanno visto come è arrivata. Io non ho mai cercato alibi nelle assenze, ma fare a meno di sei giocatori titolari non è semplice. Qualche errore sicuramente l'ho fatto ma sono un uomo e gli errori li possono commettere tutti. Sono stato esonerato con un virtuale primo posto. Sono stato orgoglioso di essere stato allenatore amaranto, penso di aver portato alto il nome del Livorno in giro per l'Italia. I ragazzi due settimane fa hanno dimostrato di rivolermi in panchina, mi hanno dato tanto e credo di aver dato io a loro. Qualcuno aveva dubbi su alcuni elementi, vedi Vantaggiato, ma io credevo in lui ed ha segnato 14 gol. Il Livorno ha il migliore attacco ed una grande difesa. Volevo ringraziare anche i miei collaboratori, Baroncelli, Gentile, Bella e gli altri. Hanno dato il massimo di loro stessi", le parole riportate dal portale TuttoC.com.