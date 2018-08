Spunta un nuovo Vicenza e la famiglia Rosso non ci sta

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Nasce a sorpresa un nuovo Vicenza, con la denominazione Ac Vicenza 1902: club che ha proceduto al tesseramento, con annessa presentazione, dell'ex Lazio e Liverpool Djibril Cissé. Peccato però che la neonata società non sia affiliata alla FIGC, anche se la proprietà (con in testa Brice Desjardins, che aveva provato a rilevare il Vicenza stesso) ha richiesto l'affiliazione.

Ma la famiglia Rosso, proprietaria del L.R. Vicenza Virtus, club nato sulle ceneri del defunto Vicenza, non ci sta. Queste le parole del presidente Stefano Rosso a La Gazzetta dello Sport:

"Non si sa da dove sia nato questo nuovo Vicenza: una società non affiliata, non iscritta a nessun campionato, senza alcun tesserato, che ha il solo scopo di creare confusione agli occhi dell’opinione pubblica. Si tratta di un abbinamento fuorviante e distorto del nome e dell’immagine di Vicenza. Noi siamo persone serie e competenti, non ci stiamo a essere messi in discussione da uno sconosciuto. Per fortuna i tifosi stanno dimostrando di saper ben distinguere tra un progetto serio e avventurieri alla ricerca di notorietà".