Sud Tirol, Baumgartner blinda Zanetti: "Rimane con noi"

Il presidente del Sud Tirol Walter Baumgartner ha parlato dalle colonne del Corriere dell'Alto Adige soffermandosi sul futuro del tecnico Paolo Zanetti, al centro di numerose voci di mercato: “Zanetti ha un contratto di altri due anni con noi dunque non ci sono problemi sul fatto che rimanga”. Sull'allenatore ci sono gli interessamenti di Novara, in Serie C, e Spezia, in Serie B.