SudTirol, Barilli: "Le seconde squadre possono penalizzare quelle di C"

© foto di AZ Football/TuttoLegaPro.com

Alessandro Barilli, ex presidente della Reggiana e oggi consulente del Sudtirol, ha commentato alla Gazzetta di Reggio l'introduzione delle seconde squadre in Lega Pro: "Inserire dei team di buon livello che contano anche in termini di classifica può penalizzare le società di serie C. Il discorso sarebbe totalmente diverso se questo portasse vantaggi ai settori giovanili, impostando la cosa con logica. Credo che l'idea delle squadre B debba essere inserita in un contesto più ampio di riforme che riguardano tutto il mondo della C per salvaguardare i club e che in questo momento forse sono più urgenti".