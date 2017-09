Sudtirol, Berardocco: “Felice di essere qui, ho accettato subito”

© foto di Francesco Scopece/TuttoLegaPro.com

Luca Berardocco, acquistato due giorni fa dal Südtirol-Alto Adige, ha rilasciato una intervista attraverso i canali ufficiali del club. “Sono contento di essere arrivato in questa squadra, una realtà ben vista da tutti. C’è organizzazione, sono felice. Sono a disposizione del mister. Avevo diverse offerte, ma la chiamata del Sudtirol mi ha stuzzicato di più. Ho deciso subito di accettare per fare bene in questa stagione”, ha detto il centrocampista classe '91.