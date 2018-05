Sudtirol, Bravo: "Promozione? Abbiamo il 10% di possibilità"

© foto di Claudia Marrone/TuttoLegaPro.com

Il direttore sportivo del Sudtirol Paolo Bravo ha parlato ai microfoni di TuttoC.com della sfida contro la Viterbese nei play off dopo il sorteggio di questo pomeriggio: “Abbiamo compiuto uno straordinario percorso e per questo siamo rimasti fermi, ci sono i pro e i contro nell'essere arrivati secondi. In questi match contano molto la testa e la forma fisica, i risultati di ieri parlano chiaro. Onestamente pensavo Trapani e Alessandria passassero il turno ma i play off sono sempre imprevedibili. Viterbese? Hanno allestito una squadra per ambire a qualcosa di molto più importante del Sudtirol. Il pronostico è favorevole a loro ma come detto si tratta di partite che fanno storia a sé. - continua Bravo - Ci consideriamo una cenerentola, siamo la mina vagante. Percentuali? 100% diviso 8 fa 12,5%. Quindi dico 10 %, un pochino sotto la media, perché le altre sono tutte costruite per conquistare la promozione".