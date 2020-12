Sudtirol, Casiraghi: "Non ci poniamo obiettivi in questa stagione, a fine anno tireremo le somme"

Tra gli elementi di spicco del Sudtirol, c'è sicuramente Daniele Casiraghi che, ai microfoni di tuttoc.com, ha parlato dell'ottimo inizio di campionato dei biancorossi: "Non ci poniamo obiettivi in questa stagione, noi pensiamo a preparare al meglio ogni partita poi a fine stagione tireremo le somme di quello che saremo riusciti a fare durante il campionato. Con questo atteggiamento possiamo far bene, senza avere assilli lavorando con serenità. Personalmente sono contento di essere qui perché quella altoatesina è una società molto organizzata. La mia speranza è di rimanere a lungo in questo club, raggiungere risultati importanti sia a livello personale che di squadra, farò di tutto per poterli raggiungere".

Nota conclusiva: "Purtroppo la diffusione del coronavirus ci impone di giocare in condizioni del tutto particolari, senza pubblico non è il massimo ma la situazione è questa, e ci adattiamo. Anche i tamponi ogni due giorni ormai sta diventando abitudine, è doveroso perché ci permette di essere costantemente controllati".