Sudtirol, quando il giant killing è Made in Italy

Fonte: TuttoC.com

In Inghilterra il giant killing è una vera e propria istituzione. Il sorteggio libero della FA Cup permette a tutte le squadre, anche di categorie inferiori, di affrontare le big sul proprio campo. Una procedura che quest'anno verrà utilizzata in Italia. Non sarà facile effettuare delle "uccisioni dei giganti" (il significato letterale del termine, ndr), ma sicuramente vedremo sfide molto interessanti.

Il Sudtirol questa sera cercherà di compiere una mezza impresa in casa del Torino, anche se non sarà affatto semplice. Ma da qualche anno le compagini di Serie C stanno comunque creando diversi problemi alle squadre favorite: un esempio pratico è il Pordenone, ad un soffio dall'impresa a San Siro. Soltanto i calci di rigore impedirono ai neroverdi di compiere il miracolo. Non dimentichiamo nemmeno l'Alessandria nella stagione 2015-2016: semifinale contro il Milan, sempre alla Scala del Calcio. Il Grande Torino non sarà da meno: questa sera il Sudtirol può fare il miracolo, può "ammazzare i giganti".

Perché le favole non dicono ai bambini che i giganti esistono. I bambini lo sanno già. Le favole dicono ai bambini che i giganti possono essere sconfitti. E le favole, nel calcio, esistono davvero.