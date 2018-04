SudTirol, Sgarbi nel mirino di Novara e Cesena

Fonte: TuttoC.com

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Filippo Sgarbi, difensore classe '97, si sta mettendo in mostra con la maglia del Sudtirol, con cui ha finora collezionato 30 presenze in campionato, condite da 2 reti. Secondo quanto raccolto da TuttoC.com il centrale, di proprietà dell'Inter ma in prestito agli altoatesini, piace in Serie B, più precisamente a Novara e Cesena.