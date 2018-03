Sudtirol, spunta il nome di Bravo come direttore sportivo

© foto di Claudia Marrone/TuttoLegaPro.com

Dopo essere stato accostato alla Feralpisalò, l'ex dirigente del Santarcangelo Paolo Bravo sarebbe vicino a un altro club del Girone B di Serie C per rivestire il ruolo di direttore sportivo. Secondo quanto raccolto da TuttoC.com il futuro di Bravo potrebbe essere al Sudtirol per prendere il posto di Aladino Valoti trasferitosi a Palermo nelle scorse settimane.