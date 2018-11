Sudtirol, Zanetti: "Col Vicenza dobbiamo tornare a far punti"

Paolo Zanetti, tecnico del Sudtirol, dopo la sconfitta la Vis Pesaro, è stato ospite di Sportitalia: "I tanti legni? Una componente che fa parte del calcio. Concretamente siamo la seconda miglior difesa ma anche il terzo peggior attacco del campionato. Non mi preoccupa la classifica ma la bontà del lavoro: non dobbiamo perdere certezze in questo momento di difficoltà. Dobbiamo affrontarlo in maniera lucida.Nell'immediato mi aspetto di tornare a vincere delle partite. In questo mestiere si vive bene solamente se si riescono a ottenere dei risultati, altrimenti si sprecano energie e non si è mai contenti. Col Vicenza dovremo tornare a fare dei punti, dovremo interrompere la striscia negativa contro una squadra forte che è tornata ad avere un certo feeling col pubblico. Ho avuto la fortuna di giocarci e so cosa può dare il pubblico di Vicenza".

Sulla panchina d'oro: "Non credevo di vincere, storicamente il premio va a chi ottiene la promozione. Devo ringraziare i colleghi che mi hanno votato, è stato molto particolare farcela alla mia giovane età. La Serie B? Non è il nostro obiettivo, vogliamo fare il massimo e andare ai playoff. È normale che dopo l'annata dell'anno scorso siam partiti con aspettative altissime e questo ha un po' pesato nella testa della squadra. Non stiamo attraversando un grandissimo periodo dal punto di vista dei risultati. Ma son convinto che torneremo a fare bene. Non penso più a quel che è stato né a quel che sarà ma solo alla partita prossima. La panchina d'oro è arrivata con un gruppo straordinario che non c'è più. Eravam partiti per salvarci e siam arrivati secondi. Questo dovrà essere da stimolo al gruppo nuovo: ancora non riesco a vedere quel quid in più anche se sono convinto di avere una squadra più forte a livello qualitativo".